Mario Götze würde die Rollen mit dem in der Kritik stehenden Bundestrainer Hansi Flick ungern tauschen wollen. "Gut, dass ich nicht Trainer bin", sagte der Weltmeister von 2014 im FAZ-Interview: "Am Ende geht es auch um Ergebnisse. Als Bundestrainer wirst Du am Erfolg gemessen. Die EM im kommenden Jahr in Deutschland ist mit Erwartungen verbunden."

Götze ist für den Lehrgang mit den Länderspielen gegen WM-Schreck Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) und Vizeweltmeister Frankreich (12. September/21.00 Uhr/ARD) nicht nominiert. Der 31-Jährige betonte, er habe zu "Hansi Flick ein ganz gutes Verhältnis" und respektiere die Auswahl des Bundestrainers: "Er muss entscheiden, ob ich der Mannschaft helfen kann."

Bislang hat Götze 66 Länderspiele absolviert, in denen er 17 Tore erzielte. Darunter das entscheidende beim 1:0 nach Verlängerung im WM-Finale 2014 gegen Argentinien. Seinen bislang letzten Einsatz für die Nationalmannschaft hatte er am 25. März beim 2:0 gegen Peru.