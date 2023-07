Die Fußball-Nationalmannschaft Panamas hat sich beim Gold Cup vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Der WM-Teilnehmer von 2018 setzte sich am Freitag (Ortszeit) mit 2:1 (0:0) gegen Martinique durch und ist nach zwei Spieltagen in der Vorrundengruppe C nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.

In Harrison ( New Jersey) sorgten Jose Fajardo Nelson (57.) und Michael Murillo (69.) für die Tore Panamas, der Anschluss von Karl Fabien (90.+1) änderte nichts mehr am Sieger der Partie. Das Team aus dem südlichsten Land in Mittelamerika hatte zum Auftakt gegen Costa Rica ebenfalls mit 2:1 gewonnen.

Das zweite Spiel der Gruppe C zwischen El Salvador und Costa Rica endete torlos. Neben Panama hat sich bislang Mexiko ebenfalls das Ticket für die K.o.-Runde gesichert.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF in den USA und Kanada ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die Mexikaner gewannen das Turnier achtmal, die USA waren siebenmal erfolgreich.