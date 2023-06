Titelverteidiger USA hat beim Gold Cup seinen ersten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Interimstrainer B.J. Callaghan fuhr nach dem mühsamen Turnierauftakt am zweiten Spieltag ein lockeres 6:0 (4:0) gegen St. Kitts und Nevis ein. Im zweiten Spiel des Abends besiegte Jamaika, das den US-Boys zum Start ein 1:1 abgerungen hatte, Trinidad und Tobago mit 4:1 (3:0).

Mann des Abends bei den Amerikanern in St. Louis/Missouri war Jesus Ferreira mit drei Treffern (16., 25., 50.). Zudem trafen Djordje Mihailovic (12., 79.) und Bryan Reynolds (14.). Die USA treten beim Gold Cup ohne ihre in Europa aktiven Stars wie Giovanni Reyna ( Borussia Dortmund), Christian Pulisic ( FC Chelsea) und Weston McKennie (Juventus Turin) an.

Auch Jamaika hatte mit seinem Gegner nur wenig Mühe. Nach Toren von Demarai Gray (14., 29.) und vom früheren Leverkusener Leon Bailey (17.) war die Partie zur Pause entschieden. Mehr als der Ehrentreffer durch Andre Rampersad (49.) gelang Trinidad und Tobago nicht mehr, Dujuan Richards stellte in der Nachspielzeit (90.+2) auf 4:1.

Damit führen die USA und Jamaika die Gruppe A nach zwei Runden mit jeweils vier Punkten an. Der letzte Spieltag der Vorrunde findet in der Nacht zu Montag statt. Jeweils die ersten beiden Teams der vier Gruppen erreichen das Viertelfinale.

Der Gold Cup des Dachverbandes CONCACAF ist das Kontinental-Turnier für Teams aus Nord- und Mittelamerika und der Karibik. Seit 1991 wird es unter seinem aktuellen Namen ausgetragen, die USA gewannen seither sieben Mal und könnten in diesem Sommer mit dem Rekordsieger gleichziehen: Mexiko hat den Gold Cup bislang achtmal gewonnen. In Gruppe B trifft El Tri nach dem Auftaktsieg gegen Honduras (4:0) noch auf Haiti und Gaststarter Katar.