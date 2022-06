Köln (SID) - Der Finaltag der Amateure ist auf großes Publikumsinteresse gestoßen. Wie die ARD am Freitag mitteilte, verfolgten in der Spitze etwa zwei Millionen Zuschauer am Fernseher und fast 80.000 Fans in den Stadien die Endspiele der Fußball-Landespokalwettbewerbe am 21. Mai.

"Die positive Resonanz des Fernsehpublikums hat gezeigt, wie erfolgreich das TV-Format des Finaltags der Amateure in den Übertragungstag des DFB-Pokals eingebettet war", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Erstmals fanden alle 21 Partien am selben Tag statt. "Die Stadien waren gut besucht, die Stimmung positiv. Die Emotionalität des Amateurfußballs und der Pokalendspiele war zu spüren", sagte der Finaltag-Koordinator und Geschäftsführer des Fußball-Verbandes Mittelrhein, Dirk Brennecke.

In der siebenstündigen TV-Livekonferenz fielen insgesamt 104 Tore, in sechs Begegnungen musste der Landespokalsieger im Elfmeterschießen ermittelt werden. Der nächste Finaltag der Amateure wird am 3. Juni 2023 ausgetragen, wie gewohnt am Tag des DFB-Pokals.