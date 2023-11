Der WM-Dritte Kroatien hat nun gute Karten, das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland zu lösen.

Der WM-Dritte Kroatien hat nun gute Karten, das Ticket für die EURO 2024 in Deutschland zu lösen. Die Mannschaft um Real-Madrid-Star Luka Modric gewann in der Gruppe D das Auswärtsspiel in Riga gegen Lettland mit 2:0 (2:0). Der Wolfsburger Lovro Majer (7.) und der Hoffenheimer Andrej Kramaric (16.) sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse zugunsten der Kroaten.

In der Anfangsformation von Kroatien stand auch der Leverkusener Josip Stanisic. Zuvor war Mitkonkurrent Wales über ein 1:1 (1:1) in Jerewan gegen Gastgeber Armenien nicht hinausgekommen. Die Waliser lagen nach einem Tor von Lucas Selarajan (5.) früh in Rückstand, glichen aber noch vor der Pause aus: Einen weiten Einwurf von Connor Roberts köpfte der Armenier Najair Tiknisjan (45.+1) ins eigene Tor.

"Wir sind enttäuscht, natürlich, wir wollten den Sieg", resümierte Wales-Coach Robert Page. Bei einem Dreier hätte ein Erfolg im letzten Spiel gegen die bereits qualifizierte Türkei für die direkte Qualifikation genügt. Nun müssen die Waliser auf einen Patzer von Konkurrent Kroatien gegen Armenien hoffen. Page: "Wir müssen den Kopf wieder hochnehmen und eine entsprechende Leistung am Dienstag zeigen."

In der Gruppe I gewann Belarus 1:0 (0:0) gegen Andorra in Budapest.