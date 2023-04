Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan fühlt sich vor womöglich historischen Wochen seines Vereins Manchester City in absoluter Topform.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (32) fühlt sich vor womöglich historischen Wochen seines Vereins Manchester City in absoluter Topform. "Ich habe mich in meiner ganzen Karriere selten körperlich besser gefühlt und blicke voller Vorfreude auf alles, was die nächsten Wochen noch ansteht. Daher macht mir die aktuell hohe Belastung überhaupt nichts aus", sagte der Kapitän des englischen Meisters der Bild-Zeitung.

Nach dem imponierenden 4:1-Erfolg gegen Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal hat City bei zwei absolvierten Spielen weniger und zwei Punkten Rückstand auf die Gunners wieder gute Chancen auf die englische Meisterschaft. Auch in der Champions League (Halbfinale gegen Real Madrid) und im FA-Cup (Finale gegen den Stadtrivalen United) sind die Sky Blues noch dabei. Doch Gündogan warnt.

"Wir können jetzt das Triple gewinnen, aber auch noch alles hergeben", meinte der gebürtige Gelsenkirchener: "Unser bester Ratgeber ist daher so abgedroschen es auch klingen mag: von Spiel zu Spiel denken."

Wenn er sich für einen einzigen Titel entscheiden müsste, stünde seine Wahl fest, verriet er im Interview mit Sky: "Da nehme ich die Trophäe, die ich noch nicht gewonnen habe." Das wäre der Champions-League-Pokal. 2013 verlor Gündogan mit Borussia Dortmund das Finale gegen Bayern München, 2021 unterlag er mit City dem FC Chelsea.

Gündogan spielt seit 2016 für Manchester, er ist ein Fixstern im System von Starcoach Pep Guardiola. Doch sein Vertrag läuft im Sommer aus, und es sei "nach wie vor überhaupt nichts entschieden", wie er der Bild sagte: "Die Gespräche laufen und wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann wird es die Öffentlichkeit auch entsprechend erfahren." Auch der FC Barcelona soll großes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeld-Strategen haben.