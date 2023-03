Manchester (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft über die laufende Saison hinaus getroffen. "Es gibt definitiv noch keine Einigung mit einem anderen Klub", sagte sein Onkel und Agent Ilhan Gündogan der Zeitung Guardian.

Der Kapitän des englischen Meisters Manchester City sei in den vergangenen Wochen allein auf den Klub und die Geburt seines ersten Sohnes Kais fokussiert gewesen. "Jetzt befindet er sich in der entscheidenden Phase der Saison und konzentriert sich nur darauf. Wo Ilkay in der kommenden Saison spielen wird, ist noch immer offen", sagte Ilhan Gündogan.

Der Vertrag des 32-Jährigen bei City läuft aus. Zuletzt war der Mittelfeldspieler mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Medien in Spanien berichteten bereits von einer Vorvereinbarung über einen ablösefreien Wechsel im Sommer.