Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan vom englischen Meister Manchester City hat die außergewöhnlichen Qualitäten des neuen Torjägers Erling Haaland hervorgehoben. "Wer 25 Tore in 20 Spielen schießt, der passt zu einer Mannschaft! Unser Spiel ist durch Erlings Qualitäten ein bisschen anders geworden. Sowohl er als auch die Mannschaft müssen sich darauf einstellen", sagte der 32-Jährige im Sky-Interview über den Ex-Dortmunder.

Der Klub habe "in dieser Konstellation schon herausragende Spiele gemacht, und ich kann mich daran erinnern, dass vor ein paar Wochen noch alles hochgejubelt wurde". Für die Mannschaft sei "es wichtig, ruhig zu bleiben. Wir müssen erkennen, dass wir in den letzten Spielen nicht gut genug waren - das gilt für jeden Einzelnen". Jeder müsse in den Spiegel schauen und wissen, "dass er eine Schippe drauflegen muss. Wenn wir die Lücke zu Arsenal schließen wollen, dürfen wir uns keine Fehler mehr leisten".

Die laufende Saison sei eine sehr fordernde für alle Spieler von ManCity. "Arsenal spielt derzeit auf einem sehr hohen Niveau, Manchester United sitzt uns im Nacken. Die Mannschaften werden jedes Jahr besser", äußerte der gebürtige Gelsenkirchener: "Insgesamt wird die Herausforderung aber immer größer. Gegen uns – eine Mannschaft, die in den letzten fünf Jahren vier Meistertitel geholt hat -, sind die meisten Gegner zudem sicher extramotiviert, uns das Leben besonders schwer zu machen."