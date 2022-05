Drei Meter groß, 700 Kilogramm schwer: Fußballstar Erling Haaland erhält in Kürze in seiner norwegischen Heimatstadt Bryne ein Ebenbild ganz aus Holz.

Köln (SID) - Drei Meter groß, 700 Kilogramm schwer: Fußballstar Erling Haaland erhält in Kürze in seiner norwegischen Heimatstadt Bryne ein Ebenbild ganz aus Holz. Die Statue ist eine Auftragsarbeit der Firma Sivertsen AS und soll im Juni fertiggestellt sein. "Es ist eine große Ehre für mich, eine Skulptur von Erling zu erstellen. Das ist cool", sagte der Künstler Kjetil Barane der Zeitung VG.

Haaland ist der berühmteste Sohn von Bryne, einer 12.000-Einwohner-Stadt im Südwesten des Landes. Die Holzversion des Torjägers von Borussia Dortmund hat bereits internationale Aufmerksamkeit erregt, die Zeitung The Daily Post stand schon vor Baranes Tür.

Besonders Haalands Kopf stellte Barane vor Herausforderungen. "Ich habe zuerst ein paar Büsten gemacht, weil ich später beim großen Block keine Fehler machen darf", sagte der Künstler, der sich schon auf die fertige Skulptur freut: "Wenn Erling daneben steht, wird es das einzige Mal sein, dass er klein aussieht."