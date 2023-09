Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat den Verzicht von Bundestrainer Hansi Flick auf Leon Goretzka kritisiert. "Goretzka gehörte in den letzten Jahren immer zum Stamm der Nationalmannschaft, er bildet mit Kimmich auch ein ungemein gutes Duo. Das war hervorragend in den beiden ersten Bundesliga-Spielen, in den drei ersten Pflichtspielen gehörte er auch zur Startelf. Deswegen verstehe ich die Entscheidung von Hansi Flick nicht, das muss ich ganz klar sagen", sagte Hainer im Doppelpass von Sport1.

Bayerns Mittelfeldspieler Goretzka gehört nicht zum deutschen Aufgebot für die WM-Revanche gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg sowie den Klassiker gegen Frankreich (12. September, 21.00 Uhr/ARD) in Dortmund. Wie er den 28-Jährigen kenne, ergänzte Hainer, "wird er das als Ansporn annehmen, auch um bei Bayern noch bessere Leistungen zu zeigen. Ich hoffe, das gibt ihm Motivation, und dann wird er auch in die Nationalmannschaft zurückkommen."