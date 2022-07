Brighton (SID) -

Die frühere Weltfußballerin Ada Hegerberg hat nach Norwegens EM-Aus in der Gruppenphase eine schonungslose Analyse des missratenen Turniers gefordert. "Jeder hat hier eine Verantwortung, auch ich. Wir müssen alles, was in den letzten Wochen passiert ist, mit brutaler Ehrlichkeit auswerten, um uns davon zu erholen", sagte der Topstar (27) nach dem 0:1 (0:1) gegen Österreich am Freitagabend in Brighton.

Nur gegen Außenseiter Nordirland gelang den als EM-Mitfavorit gehandelten Norwegerinnen in Gruppe A ein Sieg, gegen Gastgeber England kassierte der zweimalige Europameister sogar eine 0:8-Klatsche. "Es tut mir im Namen des Teams unglaublich leid für alle, die uns hier begleitet haben und enttäuscht nach Hause gehen", lautete Hegerbergs Fazit.

Nationaltrainer Martin Sjögren fühlte sich nach dem Verpassen des Viertelfinales gegen Deutschland (Donnerstag, 21.00 Uhr) "völlig leer". Während einige norwegische Experten längst seine Ablösung fordern, entgegnete der Schwede: "Ich gebe sehr wenig darauf, was sogenannte Experten oder andere Außenstehende über meine Zukunft sagen. Tatsächlich ist es mir völlig egal. Ich bin sicher, dass diese Gruppe wieder aufstehen wird."

Am Samstag versicherte er, dass er "sehr motiviert" sei, "weiterzumachen". Sjögrens Vertrag läuft bis zur WM 2023, als Wunsch-Nachfolgerin gilt Rekordnationalspielerin Hege Riise.