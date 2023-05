Dem sechsmaligen dänischen Fußball-Nationalspieler Anders Christiansen vom schwedischen Erstligisten Malmö FF ist ein ICD-Herzschrittmacher eingesetzt worden. Das gab sein Klub am Mittwoch bekannt. Der 32-Jährige hatte beim Training in der vergangenen Woche über Schwindel und Übelkeit geklagt, für weitere Untersuchungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Das Wichtigste für Malmö FF ist jetzt, ihm jede erdenkliche Unterstützung zukommen zu lassen und ihm die Zeit zu geben, sich in Ruhe zu sammeln und zu erholen", sagte Sportdirektor Daniel Andersson. Christiansen gehe es den Umständen entsprechend gut, er erhole sich derzeit bei seiner Familie.