Wegen einer Hitzewelle in Frankreich ist die Erstligapartie zwischen den Fußballklubs AS Monaco und RC Straßburg am Sonntag verschoben worden.

Wegen einer Hitzewelle in Frankreich ist die Erstligapartie zwischen den Fußballklubs AS Monaco und RC Straßburg am Sonntag verschoben worden. Wie der Liga-Betreiber LFP am Freitag mitteilte, wird die Partie der von Adi Hütter trainierten Monegassen mit knapp zweistündiger Verspätung angepfiffen. "In Erwartung hoher Temperaturen im Stade Louis-II wurde der Anpfiff des Spiels auf 19.00 Uhr verschoben", hieß es in einer Mitteilung.

Hütter dankte der Liga für die Verschiebung: "Die Hitze ist im Moment sehr intensiv. Wir haben es letzten Sonntag in Clermont gesehen, wo viele Menschen verkrampft waren", sagte der ehemalige Frankfurter und Gladbacher Coach auf einer Pressekonferenz.