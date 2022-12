Kasper Hjulmand hat am Tag nach dem WM-Vorrundenaus seine Zukunft als Dänemarks Fußball-Nationaltrainer offen gelassen.

Doha (SID) - Kasper Hjulmand hat am Tag nach dem WM-Vorrundenaus seine Zukunft als Dänemarks Fußball-Nationaltrainer offen gelassen. "Es ist nicht der Zeitpunkt für Schlussfolgerungen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen und halte sie nicht für selbstverständlich", sagte Hjulmand am Donnerstag in Doha.

Der frühere Mainzer Bundesliga-Trainer besitzt einen Vertrag bis einschließlich der EM 2024. Nach der 0:1-Niederlage gegen Australien, die das Schicksal des EM-Halbfinalisten in Katar am Mittwoch besiegelte, hatte der 50-Jährige ratlos gewirkt und seine Spieler in Schutz genommen: "Es ist meine Verantwortung."

Verbandschef Peter Möller würde die Zusammenarbeit mit Hjulmand trotz der bitteren Enttäuschung in Katar gerne fortführen. "Das ist sicherlich unser großer Wunsch", sagte er, "wir sind sehr zufrieden mit Kasper und hoffen, dass er auch weiterhin mit uns zusammenarbeiten wird. Es ist viel Gutes im Gange, und ich hoffe, dass wir das beibehalten können."

Die Dänen um Christian Eriksen waren nach ihren furiosen Auftritten bei der EM als Geheimfavorit bei der Wüsten-WM gehandelt worden und enttäuschten auf ganzer Linie. Mit nur einem Punkt und einem Tor schieden die Skandinavier in der Gruppe D, wo zudem Frankreich und Tunesien am Start waren, als Letzter aus.