Paris (SID) - Der ehemalige französische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Patrice Evra ist wegen homophober Äußerungen von einem Pariser Gericht mit einer Geldstrafe von 1000 Euro belegt worden. Der 41-Jährige, der laut seinem Anwalt Jerome Boursican derzeit in Dubai lebt und am Donnerstag während des Urteils nicht anwesend war, hatte 2019 in einem Video in den Sozialen Netzwerken den Klub Paris St. Germain als "schwul" bezeichnet.

Zudem muss Evra 1500 Euro Schadensersatz an die Wohltätigkeitsorganisationen "Mousse" und "Stop Homophobie", die zusammen die Klage eingereicht hatten, sowie jeweils Anwaltskosten in Höhe von 1000 Euro zahlen.

Nach dem Sieg seines Ex-Klubs Manchester United in der Champions League gegen Paris St. Germain war im März 2019 ein umstrittenes Video von Evra in den Sozialen Netzwerken verbreitet worden. "Paris, ihr seid schwul... Hier reden Männer", sagte der frühere Linksverteidiger darin. Zwei Wohltätigkeitsorganisationen hatten daraufhin Klage eingereicht.