Der frühere Bundesliga-Trainer Adi Hütter übernimmt die AS Monaco. Das gab der achtmalige französische Meister am Dienstag bekannt. Hütter (53) erhält einen Vertrag bis 2025 und folgt auf den Belgier Philippe Clement, von dem sich Monaco nach dem Verpassen des Europacups getrennt hatte.

Hütter war bislang unter anderem in seiner österreichischen Heimat bei RB Salzburg, in der Schweiz bei Young Boys Bern und in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach tätig. Seit seinem Abschied vom VfL im vergangenen Sommer war er ohne Job.

"Adi hat sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ligen, aber auch international bewährt", sagte Klubdirektor Thiago Scuro. Der neue Coach erfülle das Anforderungsprofil des Vereins "in jeder Hinsicht", ergänzte er.