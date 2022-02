Beim Mailänder Derby beim Meister Inter Mailand am Samstag wird AC Mailands Trainer Stefano Pioli auf Zlatan Ibrahimovic verzichten müssen.

Köln (SID) - Beim Mailänder Derby beim Meister Inter Mailand am Samstag (18.00 Uhr/DAZN) wird AC Mailands Trainer Stefano Pioli auf seinen Starstürmer Zlatan Ibrahimovic verzichten müssen. Der Schwede laboriert weiterhin an Problemen mit dem rechten Knie und konnte in den letzten Tagen nicht mit der Mannschaft trainieren.

Auch den kroatischen Ex-Bundesliga-Profi Ante Rebic wird Pioli wegen Knöchelproblemen nicht einsetzen können.