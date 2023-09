Jürgen Klinsmann hat im sechsten Anlauf seinen ersten Sieg als Trainer der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft gefeiert. Die asiatischen WM-Vierten von 2002 bezwangen am Dienstag mit Bayerns Min-Jae Kim und dem Mainzer Jae-Sung Lee in der Startelf Saudi-Arabien in Newcastle mit 1:0 (1:0). Gue-Sung Cho vom FC Midtjylland besorgte in der 32. Minute den erlösenden Treffer.

Der ehemalige Bundestrainer Klinsmann hatte den Job in Südkorea im März angetreten und war zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Der 59-Jährige befinde sich zu oft in seiner Wahlheimat Kalifornien, hieß es. Die Nachrichtenagentur Yonhap hatte am Montag berichtet, einige Südkoreaner würden bereits die Entlassung des Deutschen fordern.

Roberto Mancini bleibt dagegen auch im zweiten Spiel als Trainer der Saudis sieglos. Der Italiener hatte sein Premierenspiel am Samstag gegen Costa Rica ebenfalls in Newcastle 1:3 verloren. Mancini war als Coach von Europameister Italien mit einer Multi-Millionen-Offerte von Saudi-Arabien geködert worden.