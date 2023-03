Kigali (SID) - Gianni Infantino hat sich selbst für die Ausrichtung der zurückliegenden Fußball-WM in Katar gelobt. "Ich habe euch die beste WM der Geschichte versprochen - und ich habe geliefert", sagte der FIFA-Präsident beim 73. Kongress des Weltverbands am Donnerstag in Kigali ( Ruanda) mit Blick auf die umstrittene Endrunde im vergangenen Jahr: "Alles, was ich als Präsident mache, tue ich für alle von euch."

Infantino pries die FIFA unter seiner Führung zudem für zahlreiche weitere globale Errungenschaften zum Wohle des Fußballs - unter anderem für die immense Steigerung der Einnahmen, die zu FIFA-Rücklagen in Höhe von 3,77 Milliarden Euro geführt hat.

Der umstrittene Infantino steht in Kigali vor seiner Wiederwahl bis 2027. Der Schweizer hat keinen Gegenkandidaten. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Präsident Bernd Neuendorf haben allerdings angekündigt, dem 52-Jährigen die Unterstützung zu verweigern.

Trotz des russischen Überfalls auf die Ukraine war Russland bei der Vollversammlung der FIFA-Mitglieder anwesend - genau wie dessen Verbündeter Belarus. Obwohl die russischen Mannschaften von den Wettbewerben ausgeschlossen sind, gilt die Suspendierung nicht für den Verband.