Champions-League-Finalist Inter Mailand hat zwei wichtige Leitungsträger langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verlängerten der ehemalige Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu und der italienische Europameister Alessandro Bastoni jeweils ihre Verträge bis 2027 bzw. 2028.

Calhanoglu war im Sommer 2021 von Stadtrivale AC zu Inter gewechselt, zuvor hatte der Kapitän der türkischen Nationalmannschaft in Deutschland für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV und den Karlsruher SC gespielt. Der 24 Jahre alte Bastoni ist in der Abwehr der Italiener absolute Stammkraft.

Beide Profis waren Teil der Inter-Mannschaft, die in den vergangenen beiden Jahren jeweils den italienischen Pokal gewann. Zudem stürmte das Team in der abgelaufenen Spielzeit bis in das Endspiel der Königsklasse. Dort unterlag Inter schließlich dem englischen Triple-Gewinner Manchester City (0:1).

Damit schreitet die Kaderplanung des Tabellendritten der vergangenen Serie-A-Saison weiter voran. Am Samstag hatte Inter die ablösefreie Verpflichtung des ehemaligen Gladbachers Marcus Thuram bekannt gegeben.