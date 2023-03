Die Nationalmannschaft des Iran hat einen neuen Trainer: Der iranische Fußball-Verband (FFIRI) stellte am Sonntag Amir Ghalenoei vor.

Teheran (SID) - Die Nationalmannschaft des Iran hat einen neuen Trainer: Der iranische Fußball-Verband (FFIRI) stellte am Sonntag Amir Ghalenoei (59) als Nachfolger von Carlos Queiroz vor. Der Portugiese war nach den Aus in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen November zurückgetreten.

Für Ghalenoei ist es bereits die zweite Amtszeit als Trainer des Nationalteams, er hatte die Mannschaft bereits 2006 übernommen, sein Vertrag wurde jedoch nach dem Viertelfinal-Aus bei der Asienmeisterschaft 2007 nicht verlängert. Zuletzt trainierte er den iranischen Erstligisten Gol Gohar Sirjan. Mit fünf Meisterschaften ist Ghalenoei der erfolgreichste Klubtrainer der Ligageschichte. Queiroz ist seit Februar Nationaltrainer in Katar.