Inter Mailand ist zumindest für eine Nacht wieder Tabellenführer der italienischen Fußball-Liga. Der Champions-League-Finalist der Vorsaison gewann sein Spiel beim Abstiegskandidaten FC Turin am Samstag mit 3:0 (0:0), dabei trafen der frühere Mönchengladbacher Bundesligaprofi Marcus Thuram (59.), Weltmeister Lautaro Martinez (67.) und Hakan Calhanoglu (90.+5, Foulelfmeter).

Der dadurch überholte Stadtrivale AC kann allerdings am Sonntagabend zurückschlagen. Mit einem Sieg gegen Juventus Turin (20.45 Uhr/DAZN) wäre Inter, das vor der Länderspielpause gegen den FC Bologna gepatzt hatte (2:2), wieder verdrängt.

Meister SSC Neapel hatte sogar seine vergangenen beiden Spiele verloren, fand aber am Samstag wieder in die Spur. Drei Tage vor dem Champions-League-Spiel bei Union Berlin am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gewann Napoli 3:1 (2:0) bei Hellas Verona und ist Dritter.