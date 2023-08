Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat im zweiten Spiel der neuen Saison zum ersten Mal Punkte liegen gelassen. Gegen den FC Bologna glichen die Turiner erst spät durch einen Kopfballtreffer von Dusan Vlahovic (80.) aus und retteten damit ein 1:1 (0:1). Lewis Ferguson (24.) hatte Bologna bereits in der ersten Hälfte verdient in Führung gebracht.

Das Team von Trainer Massimiliano Allegri zeigte gerade in der ersten Hälfte keine überzeugende Leistung und war mit den 0:1-Pausenrückstand noch gut bedient. In der zweiten Halbzeit spielte dann aber fast nur noch Juve und verdiente sich so den Ausgleich.