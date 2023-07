Der deutsche Trainer Matthias Jaissle darf bei seinem neuen saudi-arabischen Klub Al-Ahli auf einen weiteren Hochkaräter bauen. Der Aufsteiger verpflichtete den französischen Stürmer Allan Saint-Maximin von Newcastle United, der frühere Hannoveraner Bundesliga-Stürmer kostet umgerechnet rund 27 Millionen Euro.

Al-Ahli hat damit in diesem Sommer mehr als 80 Millionen Euro allein an Ablösesumme in neue Spielern investiert, unter anderem kamen Riyad Mahrez von Manchester City und Torwart Edouard Mendy vom FC Chelsea sowie der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (ablösefrei vom FC Liverpool).

Auch für Trainer Jaissle dürfte einiges an Geld geflossen sein: Der 35-Jährige wurde in der vergangenen Woche trotz laufenden Vertrags von RB Salzburg abgeworben.