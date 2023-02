Die chinesische Fußball-Nationalmannschaft geht ihre kommenden Aufgaben mit einem neuen Cheftrainer an.

Peking (SID) - Die chinesische Fußball-Nationalmannschaft geht ihre kommenden Aufgaben mit einem neuen Cheftrainer an. Wie der Nationalverband CFA am Freitag bekannt gab, soll der Serbe Aleksandar Jankovic das Team bei den Asien-Meisterschaften in Katar (16. Juni bis 16. Juli) betreuen und zur WM 2026 führen.

Zuletzt hatte China unter Trainer Li Xiaopeng die Qualifikation für die Endrunde in Katar deutlich verpasst. Nach Angaben des CFA sei die Entscheidung "nach einem Expertengutachten" sowie nach intensiven Ermittlungen getroffen worden. Zuletzt hatten die Behörden wegen angeblicher Korruption gegen einige der höchsten Funktionäre im chinesischen Fußball ermittelt, darunter auch der ehemalige Nationaltrainer Li Tie.

Jankovic (50) hatte zuletzt mehrere chinesischen Jugend-Nationalmannschaften betreut, zuletzt die U23-Auswahl des Landes. Davor war er unter anderem im serbischen und belgischen Klubfußball tätig.