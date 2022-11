Die japanische Fußball-Nationalmannschaft will sich durch den Erfolg gegen das DFB-Team bei der WM in Katar nicht blenden lassen.

Doha (SID) - Die japanische Fußball-Nationalmannschaft will sich durch den Erfolg gegen das DFB-Team bei der WM in Katar nicht blenden lassen. "Ein Sieg gegen Deutschland garantiert uns keinen Sieg im nächsten Spiel", sagte Nationaltrainer Hajime Moriyasu vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Costa Rica am Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und MagentaTV).

Der 2:1-Triumph gegen die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zum Auftakt sei zwar "historisch" gewesen, aber das Team habe "das Spiel gegen Deutschland abgeschlossen", erklärte Moriyasu: "Wir müssen uns auf die nächste Partie konzentrieren." Der Gegner aus Costa Rica sei "anders, also müssen wir auch anders spielen".

Mittelfeldspieler Wataru Endo vom VfB Stuttgart betonte: "Es wird ein entscheidendes Spiel, ein schweres Spiel. Aber wir werden als Team kämpfen und unser Bestes geben."

Das Achtelfinale hat Japan bei den vergangenen sechs WM-Teilnahmen bereits dreimal erreicht. Im letzten Gruppenspiel geht es am Donnerstag gegen Spanien (20.00 Uhr/MagentaTV).