Köln (SID) - Der frühere Frankfurter Bundesligaprofi Luka Jovic hat einen Traumeinstand bei seinem neuen Verein AC Florenz gefeiert. Beim 7:0 im Test gegen den unterklassigen Klub Real Vicenza schnürrte der 24-Jährige am Dienstag in nur einer Halbzeit einen Viererpack (56., Elfmeter, 68., 79., 84.).

Damit traf Jovic in 45 Minuten häufiger als in zweieinhalb Jahren bei Real Madrid. Bei den Königlichen kam der Mittelstürmer auf nur drei Pflichtspieltreffer, keinen in Testspielen oder Pokalwettbewerben.

Jovic war im Sommer 2019 für rund 60 Millionen Euro von Frankfurt nach Real Madrid gewechselt. Zuvor hatte er von 2017 bis 2019 für die SGE in der Bundesliga gespielt und 2018 mit den Hessen den DFB-Pokal gewonnen.

Bei Florenz unterschrieb der serbische Nationalspieler nun einen Vertrag bis 2024.