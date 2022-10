Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat den deutschen Judo-Gipfel bei der WM in Taschkent gegen Europameisterin Alina Böhm verloren.

Köln (SID) - Weltmeisterin Anna-Maria Wagner hat den deutschen Judo-Gipfel bei der WM in Taschkent gegen Europameisterin Alina Böhm verloren und damit die erhoffte Titelverteidigung verpasst. Im Viertelfinale der Klasse bis 78 kg setzte sich die 24 Jahre alte Böhm (Heubach) gegen die zwei Jahre ältere Wagner (Ravensburg) durch und trifft am Nachmittag im Halbfinale auf die zweimalige Weltmeisterin Mayra Aguiar (Brasilien).

Wagner, die nach 3:39 Minuten aufgrund der dritten Strafe unterlag, vergab danach in der Trostrunde die Chance auf Bronze. Die Olympiadritte von Tokio verlor wie schon im Halbfinale bei den Sommerspielen 2021 gegen Japans Olympiasiegerin Shori Hamada und verpasste damit den Einzug ins kleine Finale.

In Taschkent hat der Deutsche Judo-Bund (DJB) bislang eine Medaille durch Katharina Menz (Silber am Auftakttag in der Klasse bis 48 kg) gewonnen.