Frankfurt am Main (SID) - Der formstarke Eric-Maxim Choupo-Moting vom Fußball-Bundesligisten Bayern München steht im endgültigen WM-Kader (20. November bis 18. Dezember) Kameruns. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Aufgebot hervor. Neben Choupo-Moting ist in Mittelfeldspieler Gaël Ondoua (Hannover 96) noch ein zweiter Spieler aus Deutschland im 26-köpfigen Kader von Trainer Rigobert Song.

Kamerun trifft bei der Endrunde in Katar am 24. November auf die Schweiz, ehe vier Tage später das Duell mit Serbien ansteht. Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Kameruner am 2. Dezember auf Brasilien.