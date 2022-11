Der fünfmalige Afrikameister Kamerun sucht in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch nach dem Feinschliff.

Köln (SID) - Der fünfmalige Afrikameister Kamerun sucht in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar noch nach dem Feinschliff. Ohne zahlreiche Europa-Legionäre, darunter Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting, erreichten die "unbezähmbaren Löwen" gegen Jamaika in Jaunde ein 1:1 (0:0).

Justin McMaster (61.) brachte die Gäste aus der Karibik, die einzig 1998 bei einer WM-Endrunde dabei gewesen waren, in Führung. Dem kurz zuvor eingewechselten Djawal Kaiba (19) gelang bei seinem Länderspieldebüt der Ausgleich (74.).

Bei Kameruns letztem WM-Test am 18. November gegen Panama werden dann alle Spieler an Bord erwartet, die bei der Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) in der schweren Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, der Schweiz und Serbien für eine Überraschung sorgen sollen.