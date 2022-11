Englands Kapitän Harry Kane hat den in der Heimat in die Kritik geratenen Teammanager Gareth Southgate vor WM-Beginn Rückendeckung zugesichert.

Doha (SID) - Englands Kapitän Harry Kane hat den in der Heimat in die Kritik geratenen Teammanager Gareth Southgate vor WM-Beginn Rückendeckung zugesichert. "Er hat uns noch hungriger gemacht. Gareth ist unglaublich für uns", sagte der Star-Angreifer vor dem Auftaktspiel gegen den Iran: "Die Resultate bei der WM 2018 und EM 2021 sprechen für sich. Es war eine gute Periode unter ihm und wir hoffen auf mehr."

Erneut bekräftigte Kane zudem trotz der offenbar möglichen Sanktionen von Seiten des Weltverbandes seinen Willen zum Tragen der "One Love"-Binde. "Die FA spricht mit der FIFA. Wir finden es wichtig. Wir haben es klargemacht, dass wir es machen wollen", betonte Kane. Auch sein Coach sieht die Geste weiter als "starkes Signal".

Sportlich gehe sein Team trotz Favoritenrolle "sehr respektvoll" in das Auftaktspiel gegen den Iran am Montag (14.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV): "Sie sind ein sehr gut organisiertes Team, sehr unangenehm für große Mannschaften. Wir brauchen unsere beste Leistung, um das Spiel zu gewinnen. Wir müssen liefern." In englischen Medien wird für den Fall eines schlechten WM-Abschneidens bereits über die Absetzung Southgates spekuliert.