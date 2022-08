Oberschleißheim (SID) - Die beiden Kanu-Weltmeister Martin Hiller und Tamas Grossmann haben bei den Europameisterschaften in München Gold gewonnen. Über die 1000 m setzten sich die beiden Potsdamer am Sonntag im Kajak-Zweier in 3:13,812 Minuten vor Francisco Cubelos und Inigo Pena aus Spanien durch. Bronze ging an die Italiener Samuele Burgo und Andrea Schera.

Schon bei der WM im kanadischen Halifax hatten Hiller/Grossmann vor zwei Wochen die Goldmedaille gewonnen. Für den 22 Jahre alten Hiller war es bereits die zweite Goldmedaille auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, nachdem er im Kajak-Vierer über 1000 m triumphiert hatte. Insgesamt haben die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) bei der Heim-EM bislang sieben Medaillen gesammelt.

Am letzten Wettkampftag in Oberschleißheim stehen mehrere Entscheidungen auf dem Programm. Unter anderem geht der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel gemeinsam mit seinem Canadier-Partner Tim Hecker über die künftig olympischen 500 m an den Start.