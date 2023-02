Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden in Duisburg besuchen.

Berlin (SID) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Schweden in Duisburg besuchen. Das teilte die Bundesregierung am Freitag in Berlin mit. Scholz werde am Rande des Jahresauftaktspiels auch Gespräche mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg und DFB-Präsident Bernd Neuendorf führen.

"Mit dem Besuch des Länderspiels möchte der Bundeskanzler seine besondere Wertschätzung für den Frauenfußball in Deutschland zum Ausdruck bringen", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in der Bundespressekonferenz.

Voss-Tecklenburg bezeichnete den angekündigten Besuch des Sozialdemokraten auf dfb.de als "eine schöne Wertschätzung": "Wir freuen uns auf den Start ins Turnierjahr und alle, die uns dabei unterstützen werden."

Scholz lobte die Vize-Europameisterinnen in den höchsten Tönen. Bei den Europameisterschaften im vergangenen Sommer hätten die DFB-Frauen "durch ihren Teamgeist, ihren unbedingten Siegeswillen und ihr herausragendes fußballerisches Können die Fans begeistert. Durch ihr selbstbewusstes Auftreten bei diesem Turnier sind sie Vorbilder für viele Frauen und Mädchen im Sport, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen", ließ Büchner außerdem verlauten.

Das Spiel gegen den WM-Dritten Schweden dient Voss-Tecklenburg als wichtiger Härtetest in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Derzeit absolviert die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ein Trainingslager in Marbella.