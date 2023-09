Für Kapitän Ilkay Gündogan ist das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Frankreich vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona wurde in der 25. Minute beim Stand von 1:0 vom Platz geführt, dabei fasste er sich an den Rücken. Gündogan musste schon in der neunten Minute nach einem Zweikampf mit Adrien Rabiot behandelt werden.

Für den 32-Jährigen kam Pascal Groß auf den Platz und rückte in der Zentrale an die Seite von Emre Can. Groß hatte erst am Samstag gegen Japan (1:4) sein Debüt in der DFB-Auswahl gefeiert. Die Spielführerbinde übernahm Thomas Müller.