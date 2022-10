Köln (SID) - Die katarische Fußball-Nationalmannschaft hat knapp einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft im eigenen Land (20. November bis 18. Dezember) einen Testspielsieg eingefahren. Im spanischen Malaga gewann die Auswahl von Trainer Felix Sanchez mit 2:0 (2:0) gegen Guatemala. Die Treffer fielen durch zwei Elfmeter innerhalb von zwei Minuten.

Im Rahmen der Testspielreihe trifft Katar kommenden Donnerstag auf Honduras, anschließend geht es am 5. November gegen Panama. Zum WM-Auftakt trifft der Gastgeber am 20. November in Al Khor auf Ecuador.