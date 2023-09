Die glänzende Instagram-Scheinwelt und andere Social-Media-Verlockungen ziehen Pascal Groß überhaupt nicht an.

Die glänzende Instagram-Scheinwelt und andere Social-Media-Verlockungen ziehen Pascal Groß überhaupt nicht an. "Ich versuche, mich davon fernzuhalten", sagte der Mittelfeldspieler von Brighton and Hove Albion, der erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert ist, am Dienstag.

Der 32-Jährige hat keinerlei Lust, im Internet ein idealisiertes Bild seiner selbst zu schaffen. Er unterhält daher keine Profile bei Instagram oder X (vormals Twitter). "Man hat es im Leben ohnehin mit so vielen Aufs und Abs zu tun", betonte er während der Pressekonferenz in der Wolfsburger Autostadt, "da sind mir die zusätzlichen Achterbahnkurven bei Social Media zu steil und zu tief." Damit fahre er bisher auch "ganz gut".

Lieber will Groß seine fußballerischen Stärken für sich sprechen lassen. "Ich spiele mannschaftsdienlich und setze gerne meine Mitspieler in Szene", sagte er. Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Japan könnte er sein Debüt geben.