Die UEFA arbeitet in den kommenden Jahren mit einem neuen Spielball-Ausrüster für die Europa und Conference League zusammen.

Die Europäische Fußball-Union ( UEFA) arbeitet in den kommenden Jahren mit Kipsta als Spielball-Ausrüster für die Europa und Conference League zusammen. Wie der Dachverband am Freitag mitteilte, wurde für den Zyklus von 2024 bis 2027 ein Kontrakt mit dem französischen Hersteller geschlossen. Kipsta stellt aktuell bereits die Spielbälle für die Ligue 1 und Ligue 2 in Frankreich sowie für die erste belgische Liga.

"Wir freuen uns sehr, Kipsta zum ersten Mal als offiziellen Spielball-Lieferanten anzukündigen, da wir uns mit einer Marke zusammenschließen, die unsere Leidenschaft für Innovation, Qualität und die Liebe zum Spiel teilt", sagte Guy-Laurent Epstein, Marketingdirektor der UEFA. Die neuen Bälle seien ein "großer Gewinn, wenn die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League in eine neue Ära eintreten."