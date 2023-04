Der deutsche Fußball-Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool glaubt noch an die Qualifikation zur Champions League.

Sein Team sei allerdings noch "nicht über den Berg", sagte der 55-Jährige vor dem Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur am Samstag (17.30 Uhr/Sky).

In einer durchwachsenen Saison stehen die "Reds" derzeit nur auf Rang sieben, sie fanden mit zuletzt drei Siegen in Serie aber wieder in die Spur. Zufrieden ist Klopp dennoch nicht, "denn diese Saison hat uns einige Lektionen erteilt, die ich nicht lernen wollte".

Für die Qualifikation zur Königsklasse darf für den Titelgewinner von 2019 bei noch sechs ausstehenden Spielen kaum noch etwas schiefgehen. Liverpools Erzrivale Manchester United steht derzeit auf Rang vier und hat bei einem Spiel weniger bereits sieben Punkte Vorsprung.