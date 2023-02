London (SID) - Jürgen Klopp machte gute Miene zum bösen Spiel. "Diese Saison wird nicht in die Geschichte eingehen, es wird kein Film darüber gedreht. Aber damit müssen wir leben", resümierte der Teammanager des englischen Fußball-Traditionsklubs FC Liverpool nach der Nullnummer am Samstagabend in der Premier League bei Crystal Palace.

Das ernüchternde 2:5 an der Anfield Road in der Champions League gegen Real Madrid vier Tage zuvor steckte den Reds offenbar immer noch in den Knochen. "Man spürt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, aber es ein Auswärtspunkt", sinnierte Klopp, "es ist nicht brillant, aber es ist ok."

Der FC Arsenal konnte derweil seine Tabellenführung erfolgreich verteidigen. Beim Abstiegskandidaten Leicester City mühte sich die Mannschaft von Coach Mikel Arteta zu einem 1:0 (0:0). Titelverteidiger Manchester City verkürzte wenig später durch ein ungefährdetes 4:1 (3:0) bei Aufsteiger AFC Bournemouth den Rückstand wieder auf zwei Punkte. Liverpool hat schon 21 Zähler Rückstand auf die Gunners.

Der argentinische Weltmeister Julian Alvarez (15.), Ex-Bundesliga-Star Erling Haaland (29.), Phil Foden (45.) und Chris Mepham (51.) mit einem Eigentor entschieden die Partie zugunsten der Citizens um Nationalspieler Ilkay Gündogan, Jefferson Lerma (83.) betrieb Ergebniskosmetik.

Haaland stellte durch seinen Treffer bereits am 25. Spieltag einen Rekord auf: Noch nie erzielte ein City-Spieler in einer Premier-League-Saison mindestens 27 Treffer, dem Norweger bleiben noch 13 Partien, um die Bestmarke weiter auszubauen. Gündogan stand 55 Minuten auf dem Feld.

Zuvor hatte Gabriel Martinelli (46.) mit seinem Treffer dafür gesorgt, dass die Gunners ihre Mini-Krise durch den zweiten Sieg nacheinander endgültig überwanden.