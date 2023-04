Der kriselnde englische Fußballklub FC Chelsea muss im Derby gegen den FC Brentford am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten

Der kriselnde englische Fußballklub FC Chelsea muss im Derby gegen den FC Brentford am Mittwoch (20.45 Uhr) auf Nationalspieler Kai Havertz verzichten. Der 23-Jährige habe weiterhin Probleme am Knie, sagte Teammanager Frank Lampard am Dienstag.

Havertz soll gegen Ende der Woche wieder verfügbar sein. Damit könnte er bereits am kommenden Dienstag beim FC Arsenal wieder zum Einsatz kommen.

Schlimmer erwischt hat es die englischen Nationalspieler Reece James und Mason Mount, die beide bis Saisonende ausfallen. Rechtsverteidiger James hat eine Oberschenkelverletzung, Offensivspieler Mount müsse laut Lampard wegen einer Beckenblessur operiert werden.