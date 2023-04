Köln (SID) - Das Topspiel im niederländischen Fußball-Pokal ist am Mittwoch von unschönen Szenen überschattet worden und stand zeitweise vor dem Abbruch. Meister Ajax Amsterdam gewann das Halbfinale bei Liga-Spitzenreiter Feyenoord Rotterdam am Ende 2:1 (1:1) und trifft im Endspiel am 30. April nun auf Titelträger PSV Eindhoven.

Der frühere Bremer Davy Klaassen erzielte den Siegtreffer für Ajax (51.) und stand wenig später unfreiwillig erneut im Mittelpunkt. Eine Rudelbildung auf dem Platz ließ auch auf den Tribünen die Emotionen kochen, Gegenstände flogen auf den Rasen, Klaassen wurde von einem Feuerzeug am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde.

Schiedsrichter Allard Linthout unterbrach das Spiel nach 62 Minuten und schickte beide Mannschaften in die Kabinen. Nach Beratungen der Klubs und des Verbands KNVB wurde das Spiel nach einer 30-minütigen Pause fortgesetzt. Klaassen wurde wenig später ausgewechselt.

Bereits kurz nach dem Anpfiff hatte der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen müssen. Massiver Einsatz von Pyrotechnik sorgte für dichte, dunkle Rauchschwaden, die von den Tribünen nur langsam über das Spielfeld zogen.