Bundestrainer Hansi Flick hat bei seiner Suche nach neuen Gesichtern für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch Torhüter Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln auf dem Zettel. Der 28 Jahre alte Keeper bestätigte in der Bild-Zeitung, dass er einen Anruf von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg erhalten habe.

"Es hat Kontakt gegeben", sagte Schwäbe: "Er hat gesagt, dass ich gute Leistungen gebracht habe und ich so weitermachen soll." Der Anruf sporne ihn an, ergänzte er. "Es wäre wunderschön, wenn es am Ende passieren würde. Ich werde alles dafür geben." Er wolle "versuchen, an die letzte Saison anzuknüpfen und noch eine Schippe draufzulegen".

Ob Schwäbe bereits zum Start der EM-Saison im September zum Aufgebot der DFB-Auswahl gehören wird, ist noch offen. Das gilt allerdings auch für den Zeitpunkt der Rückkehr von Manuel Neuer (Bayern München). Die langjährige Nummer 1 wurde zuletzt von Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona vertreten.

Außerdem hatte Flick im Juni den Frankfurter Kevin Trapp und Bernd Leno ( FC Fulham) berufen. Als weiterer Torwart stand zuletzt im vergangenen September auch Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Kader. Im Blickfeld ist zudem Stefan Ortega von Manchester City.