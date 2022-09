Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann auf den baldigen Einsatz von Abwehrspieler Benno Schmitz hoffen. Der Außenverteidiger absolvierte am Dienstag wieder das Mannschaftstraining, nachdem er zuletzt aufgrund einer Knöchelblessur ausgefallen war. Ob es für Schmitz für einen Einsatz am Donnerstag in der Conference League bei OGC Nizza (18.45 Uhr/RTL+) reicht, ist noch nicht abzusehen.