Köln (SID) - Ellyes Skhiri vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln steht im Kader seines Heimatlandes Tunesien für die Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember). Das 26-köpfige Aufgebot gab Nationaltrainer Jalel Kadri am Montag bekannt.

Skhiri tritt mit Tunesien bei der sechsten Endrunden-Teilnahme des Landes in der Gruppe D an, zum Auftakt geht es für die Nordafrikaner am 22. November gegen Dänemark. Es folgen die Duelle mit Australien (26.) und Weltmeister Frankreich (30.). - Das WM-Aufgebot Tunesiens:

Tor: Aymen Dahmen (CS Sfax), Mouez Hassan (Club Africain Tunis), Bechir Ben Said (US Monastir), Aymen Mathlouthi (Etoile Sportive du Sahel)

Abwehr: Ali Abdi (SM Caen), Mohamed Drager (FC Luzern), Ali Maaloul (Al-Ahly), Wajdi Kechrida (Atromitos Athen), Nader Ghandri (Club Africain Tunis), Yassine Meriah (Esperance Tunis), Bilel Ifa (Kuwait FC), Dylan Bronn ( US Salernitana), Montassar Talbi (FC Lorient)

Mittelfeld: Ellyes Skhiri ( 1. FC Köln), Ghaylen Chaalali (Esperance Tunis), Aissa Laidouni ( Ferencvaros Budapest), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance Tunis), Ferjani Sassi (Al-Duhail), Hannibal Mejbri (Birmingham City)

Angriff: Youssef Msakni (Al-Arabi SC), Seifeddine Jaziri (Zamalek SC), Naim Sliti (Al-Ettifaq), Issam Jebali (Odense BK), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Anis Ben Slimane ( Brondby IF), Wahbi Khazri (HSC Montpellier)