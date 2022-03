München (SID) - Rio-Weltmeister Jerome Boateng denkt auch im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von 33 Jahren nicht ans Aufhören. Sein Körper sei trotz einer aktuellen Schambeinentzündung "noch überall auf Grün geschaltet", sagte der frühere Bayern-Profi dem Donaukurier und betonte: "Ich habe total Lust weiterzuspielen."

Boateng träumt von einem Titel mit seinem Klub Olympique Lyon, wo er noch bis 2023 unter Vertrag steht, und einer Rückkehr in die Champions League. Auch ein Comeback in der Nationalmannschaft hat er nicht abgeschrieben.

"Aber ich muss mich auch nicht reindrängen", sagte er: "Wir haben gute, jüngere Verteidiger. Ich bin schon älter. Auch andere in meinem Alter bringen noch gute Leistungen." Sollte "Not am Mann" sein, könne Bundestrainer Hansi Flick aber auf ihn zählen.

Aktuell arbeitet Boateng zunächst an seiner Rückkehr auf den Platz. Die Entzündung sei "zum Glück nicht so stark. Ich hoffe, das in ein, zwei Wochen hinzubekommen", sagte er.