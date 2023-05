Der an Lungenkrebs erkrankte Fußball-Trainer Christoph Daum hat am Dienstag in Köln mit seiner zweiten Chemotherapie begonnen.

Der an Lungenkrebs erkrankte Fußball-Trainer Christoph Daum hat am Dienstag in Köln mit seiner zweiten Chemotherapie begonnen. Der 69-Jährige zeigte sich vor den Infusions-Einheiten optimistisch. "Mir geht es von Tag zu Tag besser", sagt Daum der Bild: "Am Wochenende will ich wieder Sport machen."

Daum war in der vergangenen Woche in New York wegen Atemnot in eine Klinik eingeliefert worden. "Ich bekam das volle Programm an Medikamenten, wurde aufgepäppelt", so Daum. Bei der schnellen Rückkehr nach Deutschland half sein Freund Reiner Calmund: Der Ex-Manager von Bayer Leverkusen organisierte laut Bild über einen ehemaligen Lufthansa-Vorstand in kürzester Zeit Flugtickets.

Beim langjährigen Bundesliga-Coach war im vergangenen Sommer ein Lungenkarzinom entdeckt worden, Daum machte seine Erkrankung im Oktober öffentlich. Aktuell ist er im Kölner Krebszentrum in Behandlung.

Den ersten Block im vergangenen Herbst hatte er gut vertragen. "Wichtig ist, dass man immer wieder aufsteht, wenn es mal einen Tag schlecht geht, dass man sich wehrt und positiv in die Zukunft blickt", so Daum.