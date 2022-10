London (SID) - Die an Krebs erkrankte Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat noch Wochen der Ungewissheit vor sich. Das Ergebnis ihrer Therapie steht erst am Jahresende fest. "Die ersten Untersuchungen sehen gut aus. Aber die Tablette wirkt gerade in meinem Körper noch weiter und arbeitet. Wie erfolgreich das ist, erfahre ich im Dezember", sagte die 32-Jährige der Bild am Sonntag.

Ende August hatte Berger öffentlich gemacht, dass sie zum zweiten Mal nach 2017 an Schilddrüsenkrebs erkrankt ist. Danach begann die Vize-Europameisterin erneut eine Jod-Therapie. "Dabei nimmt man eine Tablette, die dich radioaktiv macht und im Körper die Zellen gezielt angreift", erklärte die Spielerin des FC Chelsea: "Für diese Behandlung ist man einige Tage allein in einem Zimmer eingesperrt, darf keinen Kontakt nach außen haben."

Zuletzt stand Berger bereits wieder im Kader der Nationalmannschaft. "Ich kann trainieren und fühle mich gut", sagte die gebürtige Schwäbin: "Ansonsten heißt es abwarten, ob die Therapie angeschlagen hat."