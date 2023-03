Cottbus (SID) - Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter Siegfried Kirschen (79) wird vom Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) für seine langjährigen Verdienste mit dem "Kristallfußball" ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt am 6. April in Cottbus. Der langjährige FLB-Präsident ist auch Mitglied in der DFB-Stiftung Egidius Braun.

Der "Kristallfußball" wird zum 31. Mal durch den FLB verliehen. Ex-Referee Kirschen war bei zwei WM-Turnieren - 1986 in Mexiko und 1990 in Italien - im Einsatz und pfiff 186 Partien in der DDR-Oberliga. Kirschen war außerdem 28 Jahre Präsident des Brandenburger Landesverbandes.