Nach der bereits achten Saisonniederlage von Italiens Fußball-Pokalsieger Inter Mailand mehrt sich die Kritik an Trainer Simone Inzaghi.

Köln (SID) - Nach der bereits achten Saisonniederlage von Italiens Fußball-Pokalsieger Inter Mailand mehrt sich die Kritik an Trainer Simone Inzaghi. Der Tabellenzweite verlor am Freitagabend zum ersten Mal überhaupt gegen Spezia Calcio (1:2) und liegt weiter 15 Punkte hinter Spitzenreiter SSC Neapel. Nach Informationen von Gazzetta dello Sport soll Thomas Tuchel als möglicher Nachfolger von Inzaghi gehandelt werden.

Tuchel war im vergangenen Jahr überraschend beim FC Chelsea entlassen worden. Angeblich ist der frühere Bundesligacoach auch bei Tottenham Hotspur im Gespräch. Dort steht Trainer Antonio Conte nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League in der Kritik. Der Italiener könnte laut der Gazzetta dello Sport wiederum zu Inter zurückkehren, wo er vor zwei Jahren den Scudetto gewonnen hatte.

"Inter macht alles falsch. So geht es nicht mehr weiter! Inzaghi ist mit der achten Saisonniederlage konfrontiert", berichtete Gazzetta dello Sport nach der Pleite in Spezia. "Die Stars verraten Inzaghi, Lukaku und Lautaro Martinez sind weit von der Bestform entfernt", kommentierte Corriere dello Sport.

Zwar hatte Romelu Lukaku in der Schlussphase für den Ausgleich gesorgt, Weltmeister Martinez vergab im ersten Abschnitt jedoch einen Strafstoß. Bei den Gastgebern, die zuvor wettbewerbsübergreifend in acht Partien sieglos geblieben waren, hatte ausgerechnet Daniel Maldini zur Führung getroffen. Der Torschütze ist der Sohn von Paolo Maldini, der Legende von Inters Stadtrivalen AC. Kurz vor dem Abpfiff erzielte M'Bala Nzola per Foulelfmeter den Siegtreffer.