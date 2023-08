Thomas Krücken wird neuer Leiter der Jugendakademie von Champions-League-Sieger Manchester City. Der 46-Jährige gibt dafür seinen Job als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) beim VfB Stuttgart auf. "Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz", sagte Krücken.

Krücken hatte bereits vor 22 Jahren bei einem Auslandsstudium in Manchester bei City angeheuert. "Für mich schließt sich ein Kreis, da meine Laufbahn an der Maine Road, dem alten Manchester-City-Stadion, begonnen hat", sagte der in Neuss geborene Krücken.

Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht fest, auch die Modalitäten werden nach Auskunft des VfB noch besprochen.